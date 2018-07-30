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الإثنين، 30 يوليه 2018 06:15 م
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صور.. رصف شارع حوض 18 و800 متر بسور المستشفى الدولى فى الأقصر

الإثنين، 30 يوليه 2018 05:05 م
صور.. رصف شارع حوض 18 و800 متر بسور المستشفى الدولى فى الأقصر جانب من أعمال الرصف
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه يجرى حاليا أعمال رصف الحارة الأخرى والمتبقية من شارع حوض 18 من الناحية اليمنى امتداد شارع التليفزيون الرئيسى وصولاً حتى ميدان مدرسة الصنايع بمنطقة البلاح بالعوامية، بناء على تكليفات مشددة من الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، بسرعة إتمام أعمال التطوير والرصف الحالية، حيث تم رصف الناحية اليسرى امتداد مدرسة أبو بكر الصديق، مع تركيب أرصفة وبلدورات جديدة، للوصول إلى المظهر الجمالي اللائق بالمدينة السياحية.
 
وأضاف العميد أيمن الشريف – فى بيان صحفى - أنه يجرى حالياً أعمال رصف حوالى 800 م، بداية من نهاية سور المستشفى الدولى، تحت إشراف المهندس أحمد أبو عيش سكرتير مدينة الأقصر ورئاسة حى جنوب، بقيادة شعبان أبو المجد عبد الله نائب رئيس الحى، وبالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالأقصر والشركة الوطنية المنفذة.
 
مجلس مدينة الأقصر يعلن رصف شارع حوض 18 و800 متر بسور المستشفي الدولي
مجلس مدينة الأقصر يعلن رصف شارع حوض 18 و800 متر بسور المستشفي الدولي

جانب من أعمال رصف محيط المستشفي لخدمة السائقين
جانب من أعمال رصف محيط المستشفي لخدمة السائقين

مجلس المدينة يواصل الرصف وتركيب بلدورات جديدة
مجلس المدينة يواصل الرصف وتركيب بلدورات جديدة
 
 

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