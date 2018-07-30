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الإثنين، 30 يوليه 2018 06:14 م
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صور.. رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال تطوير البنية التحتية بشارع خالد بن الوليد

الإثنين، 30 يوليه 2018 05:06 م
صور.. رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال تطوير البنية التحتية بشارع خالد بن الوليد رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال تطوير شارع خالد بن الوليد
الأقصر – أحمد مرعى
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تفقد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اليوم الاثنين، أعمال تطوير البنية التحتية لمنطقة شارع خالد بن الوليد، وذلك بناء على توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بالانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع وإنارته وتجميله طبقاً للجدول الزمنى الموضوع، استعداداً للموسم السياحي الجديد، على أن تتم آلية العمل بالتوازى بين المياه والكهرباء والغاز والطرق.
 
 
وأجرى رئيس المدينة جولة ميدانية بالشارع للوقوف على أخر الأعمال، مؤكداً على أنه جارى الانتهاء تماماً من أعمال تركيب خطوط وشبكات الغاز الطبيعي بالشارع، والذى يعد من أشهر الشوارع السياحية فى مدينة الأقصر، لافتاً إلى أنه يجرى تطوير البنية التحتية للشارع بالكامل، والتى تشمل استبدال خطوط المياه المتهالكة بأخرى جديدة، ومد كابلات كهرباء جديدة لمواجهة الضغوط المتزايدة وتجميل وقص وتهذيب الأشجار وتركيب أعمدة إنارة بالجزيرة الوسطى، وتوسعة الشارع للتغلب على الأزمات المرورية.
 
 
وشدد العميد أيمن الشريف، على جميع الجهات المعنية بأعمال التطوير برفع كفاءة البنية التحتية وسرعة الانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد، مؤكداً على حرصه الشديد على أن تكون الأعمال على أعلى المعايير والمقاييس العالمية حتى يتم الاستفادة منه لأطول وقت ممكن حرصا على المال العام، وحفاظا على المظهر الجمالي للمدينة.
 
 
رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال تطوير البنية التحتية بشارع خالد بن الوليد
رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال تطوير البنية التحتية بشارع خالد بن الوليد

انتشار العمال في شارع خالد بن الوليد لتطويره قبل الموسم السياحي
انتشار العمال في شارع خالد بن الوليد لتطويره قبل الموسم السياحي

جانب من رفع كفاءة شارع خالد بن الوليد بالاقصر
جانب من رفع كفاءة شارع خالد بن الوليد بالاقصر
 
 
 
 

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