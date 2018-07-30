صور.. رئيس "التعبئة والإحصاء": مستعدون لتوفير كافة البيانات للمصريين فى الخارج

كتب محمود راغب - تصوير حسن محمد

أعرب اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، عن ترحيبة بالمصريين فى الخارج بجهاز التعبئة والاحصاء، معربا عن سعادته لاستضافة الجهاز أول منتدى للمصريين بالخارج .

وأضاف بركات، خلال أول منتدى للمصريين فى الخارج ، الذى تعقده وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، تحت شعار"فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك"، بمقر جهاز التعبئة والإحصاء، أن المنتدى يمثل خطوة هامة كونه أحد الإنجازات الهامة لوزارة الهجرة، مؤكدا على ثقته فى وزارة الهجرة بقيادة السفيرة نبيلة مكرم على حل كافة المشكلات التى تواجه المصريين فى الخارج.

ودعا رئيس الجهاز، المصريين فى الخارج لعرض كافة مشكلاتهم خلال المنتدى، قائلا :"جهاز التعبئة والاحصاء على أتم استعداد للتعاون معكم وتوفير كافة البيانات والإحصاءات للمصريين فى الخارج".































































