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صور.. رئاسة الحرمين الشريفين ترفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج

الإثنين، 30 يوليه 2018 07:22 ص
صور.. رئاسة الحرمين الشريفين ترفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج رئاسة الحرمين الشريفين ترفع كسوة الكعبة
كتب رامى محيى الدين
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نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الحرمين الشريفين على موقع تويتر مجموعة صور لرفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج.

كانت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى، قد أتمت كافة استعداداتها لاستقبال زوار مسجد رسول الله، وهيأت جميع مرافق المسجد النبوى بداية بفتح الأبواب البالغ عددها 100 باب، و36 سلمًا كهربائيًا وعاديًا، والإشراف على نظافة المسجد بجميع أنحائه وساحاته، وتوفير ست عشرة آلاف سجادة وفرشها ونظافتها، وتوفير ماء زمزم المبرد بواقع 300 طن تجلب من مكة المكرمة بالصهاريج المخصصة لذلك، وتشغيل الإنارة والصوت وأجهزة التكييف، ليؤدى حجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوى فروضهم فى جو من الخشوع والطمأنينة والراحة.

صور كسوة الكعبة (1)
 
صور كسوة الكعبة (2)
 
صور كسوة الكعبة (3)
 
صور كسوة الكعبة (4)
 
صور كسوة الكعبة (5)
 
صور كسوة الكعبة (6)
 
صور كسوة الكعبة (7)
 
صور كسوة الكعبة (8)
 
صور كسوة الكعبة (9)
 
صور كسوة الكعبة (10)
 
صور كسوة الكعبة (11)
 

 


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