صور.. دورة مجانية لتعليم الأطفال والشباب أنواع الخط العربى بمطوبس

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظم مجلس مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ، بالتعاون مع قصر ثقافة مطوبس، وقسم المشاركة المجتمعية بإدارة مطوبس التعليمية ،دورة الخط العربي بقصر ثقافة مطوبس، للأطفال والشباب والفتيات مجانية، بعنوان " الخط يجمعنا "

وقال الفنان أحمد طليس ، إن الخط العربى من أهم الفنون التى تعبر عن إجادة اللغة العربية، لذلك قررنا إقامة دورة للأطفال لتأسيسهم على قواعد الكتابة العربية السليمة، ويشارك فيها الكبار ،مؤكداً أن هناك إقبال من الأطفال، والفتيات والشاب على الدورة ، لتحسين خطوطهم ، مشيراً إلى أن خط التلميذ يعبر غالباً عن مستواه، فمهما بذل من محاولات لاستذكار دروسه دون تحسين لخطه، فلن يستطيع أن يحظى بالدرجة التى تتناسب مع جهده.

وأضاف ، منصور أبو خليل ، مدرب الخطوط لـ " اليوم السابع" ، أنه يُعلم الأصول الفنية لفن الخط العربى،للمشاركين في الدورة ،وتعريفهم أنواع الخطوط، وسُبل تحسين خطوطهم، داعياً الأطفال والشباب والفتيات بالمشاركة.



تعليم الاطفال الخط العربي بمطوبس



تدريب الكبار والصغار على أنواع الخطوط