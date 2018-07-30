صور.. حرائق الغابات فى كاليفورنيا تلتهم مناطق سكنية بأكملها

(رويترز)

قال مسؤولون وأقارب إن امرأة تبلغ من العمر 70 عاما واثنين من أبناء أحفادها كانوا بين ستة أشخاص لقوا حتفهم عندما استعرت حرائق غابات فى منطقة بشمال كاليفورنيا والتهمت مناطق سكنية بأكملها.

وقال رئيس شرطة مقاطعة شاستا توم بوسينكو فى مؤتمر صحفى بمدينة ريدينج الواقعة على أطراف المنطقة التى تشتعل بها الحرائق، إن شخصا آخر لقى حتفه فى مسكن التهمه الحريق مما يرفع إجمالى عدد القتلى إلى ستة بينهم رجلا إطفاء، وقال إن أحدث الضحايا لم يمتثل لأمر الإخلاء.

وقال بوسينكو إن السلطات لا تزال تبحث عن سبعة أشخاص بعد العثور على تسعة آخرين كانوا قد اعتبروا فى عداد المفقودين.

وظل أكثر من 38 ألف شخص قيد أوامر إخلاء، داخل وحول ريدينج، وهى مدينة تضم 90 ألف شخص وتبعد بنحو 257 كيلومترا عن شمال عاصمة الولاية سكرامنتو.

وحريق (كار فاير)، الذى دمر أكثر من 500 مبنى، هو الأقوى والأعنف من بين نحو 90 من حرائق الغابات المستعرة من تكساس إلى أوريجون، وأتى (كارر فاير) على نحو 89 ألف فدان من المزارع التى ضربها الجفاف منذ نشوب الحريق يوم الاثنين الماضي.

وأكد السرجنت تيد كلوج بشرطة ريدينج أن ثلاث جثث تم اكتشفاها بمنزل دمره الحريق على مشارف ريدينج هى لطفلين وجدة أحد أبويهما.

والضحايا الذين تم التعرف عليهم من قبل أقارب لهم عبر فيسبوك وتقارير إخبارية هم جيمس روبرتس (5 أعوام) وأخته إميلى (4 أعوام) والجدة ميلودى بلدسو (70 عاما).



أثار الحريق



إغلاق الطرق



الدخان في الطرق



النيران



تصاعد الأدخنة



حرائق الغابات في أمريكا



حرائق الغابات



حرائق كاليفرونيا



رجال الإطفاء