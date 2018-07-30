صور.. توافد المصريين فى الخارج للمشاركة بمنتدى "إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك"

بدأ منذ قليل، توافد المصريين فى الخارج، على مقر جهاز التعبئة والإحصاء، للمشاركة فى أول منتدى للمصريين فى الخارج، الذى تعقده وزارة الدولة للهجرة تحت شعار"إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك"، بحضور ومشاركة أبناء المصريين فى الخارج الذين يقضون إجازتهم فى مصر، ومسئولى الوزارات المختلفة والجهات الحكومية.

ومن المقرر أن يفتتح المنتدى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، وطارق عامر محافظ البنك المركزى .

ووصل عدد المسجلين الراغبين فى المشاركة بالمنتدى إلى 573 فردا من المصريين المقيمين بالخارج، خلال فترة التسجيل، عبر التطبيق الإلكترونى، الذى قامت الوزارة بتدشينه لتلقى بيانات المصريين المقيمين بالخارج الراغبين فى حضور فاعليات المنتدى، وطرح أهم المحاور الراغبين فى مناقشتها.

وسيشهد المنتدى نقاشا موسعا لسماع أفكار وإطروحات المشاركين، وسيتضمن الإعلان عن إجراءات هامة بالتعاون مع الوزارات المعنية للتيسير على المواطنين بالخارج، كما سيشهد المنتدى 6 ورش عمل فى جلسات بالتوازى لطرح كافة الاستفسارات وعقد حوارات مع مسئولى الوزارات المختلفة والجهات الحكومية المشاركة ثم تأتي بعد ذلك الجلسة الختامية لمنتدى المصريين بالخارج.