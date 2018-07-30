video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 06:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تركيب بلاط "الإنترلوك" بشوارع أبو الجود بالأقصر

الإثنين، 30 يوليه 2018 05:05 م
صور.. تركيب بلاط "الإنترلوك" بشوارع أبو الجود بالأقصر جانب من تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع منطقة أبو الجود
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه بناء على الخطة الموضوعة الجارى تنفيذها لرصف كافة الشوارع الرئيسية بالمدينة، وتركيب بلاط «إنترلوك» بكافة الشوارع الداخلية على مستوى المدينة بأكملها، تم استكمال العمل فى تركيب بلاط الإنترلوك فى الشوارع المختلفة.
 
وأكد الشريف – فى بيان صحفى - أنه تم الانتهاء من أعمال الرصف بشوارع أبو الجود، وجار استكمال تركيب بلاط الإنترلوك بالحوارى والأزقة الضيقة بمنطقة الوشوشة بأبو الجود، مشيرًا إلى أن هناك خطة بالتنسيق بين مجلس مدينة الأقصر، تحت إشراف المهندس أحمد أبو عيش سكرتير مدينة الأقصر، ومتابعة سيدة راشد مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، ورئاسة حى وسط بقيادة أيمن حسين رئيس الحى والمرافق المختلفة، بحيث إن أى منطقة تنتهى من تطوير المرافق بها من «كهرباء – مياه – صرف»، يتم رصفها وأن تركيب البلاط بالشوارع الداخلية سيساعد على تحسين المظهر العام للشوارع ويقلل من نسبة التلوث، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
 
رجال مدينة الأقصر يستكملون تركيب بلاط "الإنترلوك" بشوارع أبو الجود بالأقصر
رجال مدينة الأقصر يستكملون تركيب بلاط "الإنترلوك" بشوارع أبو الجود بالأقصر

جانب من تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع منطقة أبو الجود
جانب من تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع منطقة أبو الجود

بلاط الإنترلوك قبل تركيبه بشوارع أبو الجود
بلاط الإنترلوك قبل تركيبه بشوارع أبو الجود
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إدارة حماية نهر النيل تنفذ 6 قرارات إزالة بزمام نيل قنا والأقصر

الاقصر

اخبار الاقصر

تركيب الانترلوك بالاقصر

اخبار مصر

تطوير شوارع ابوالجود

اخبار المحافظات




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة