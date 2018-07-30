صور.. تركيب بلاط "الإنترلوك" بشوارع أبو الجود بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه بناء على الخطة الموضوعة الجارى تنفيذها لرصف كافة الشوارع الرئيسية بالمدينة، وتركيب بلاط «إنترلوك» بكافة الشوارع الداخلية على مستوى المدينة بأكملها، تم استكمال العمل فى تركيب بلاط الإنترلوك فى الشوارع المختلفة.

وأكد الشريف – فى بيان صحفى - أنه تم الانتهاء من أعمال الرصف بشوارع أبو الجود، وجار استكمال تركيب بلاط الإنترلوك بالحوارى والأزقة الضيقة بمنطقة الوشوشة بأبو الجود، مشيرًا إلى أن هناك خطة بالتنسيق بين مجلس مدينة الأقصر، تحت إشراف المهندس أحمد أبو عيش سكرتير مدينة الأقصر، ومتابعة سيدة راشد مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، ورئاسة حى وسط بقيادة أيمن حسين رئيس الحى والمرافق المختلفة، بحيث إن أى منطقة تنتهى من تطوير المرافق بها من «كهرباء – مياه – صرف»، يتم رصفها وأن تركيب البلاط بالشوارع الداخلية سيساعد على تحسين المظهر العام للشوارع ويقلل من نسبة التلوث، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.