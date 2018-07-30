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صور.. تحرير 20 محضر مخالفات تموينية بمركز طما بسوهاج

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:22 ص
صور.. تحرير 20 محضر مخالفات تموينية بمركز طما بسوهاج جانب من الحملة
سوهاج عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، انه تم تحرير 20 محضر مخالفات تموينية متنوعة بمركز طما فى حملة على الأسواق ومحلات تداول السلع الغذائية بالتعاون بين الوحدة المحلية والصحة، والطب البيطرى، والتموين، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق ومكافحة الجرائم التموينية والتأكد من سلامة وصلاحية المواد الغذائية المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

وأوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما فى بيان أن الوحدة المحلية قامت بحملة تموينية لضبط الأسواق والأسعار بدائرة المركز، بالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية، وإدارة الطب البيطرى، ومكتب تموين طما، و أسفرت تلك الحملة عن تحرير 10 محاضر صحية لعدم حمل شهادة صحية سارية، و3 محاضر نظافة ، و7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وجارى أعمال المتابعة بصفة دورية وتكثيف الحملات وإحكام الرقابة على الأسواق .

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى الصحة والتموين والطب البيطرى بتكثيف الحملات وأحكام الرقابة على الأسواق والمحلات وسيارات نقل المواد الغذائية وضبط الأسعار، ومكافحة الجرائم التموينية المختلفة وحماية المواطنين .

 

مخالفات تموينية بمركز طما (2)
مخالفات تموينية بمركز طما 

 

مخالفات تموينية بمركز طما (4)
مخالفات تموينية بمركز طما

 

مخالفات تموينية بمركز طما (6)
مخالفات تموينية بمركز طما 

 

مخالفات تموينية بمركز طما (8)
مخالفات تموينية بمركز طما 

 

مخالفات تموينية بمركز طما (9)
مخالفات تموينية بمركز طما 

 


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