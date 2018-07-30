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صور.. بدء مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2018

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:54 م
صور.. بدء مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2018 الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب ــ وائل ربيعى - تصوير أحمد معروف
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عقد منذ قليل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، لإعلان كل التفاصيل والأرقام الخاصة بالأماكن المتاحة فى المعاهد والكليات والمعاهد العيا، بالإضافة إلى إعلان موعد المرحلة الثالثة من التنسيق وتحويلات تقليل الاغتراب.

وكان موقع التنسيق الإلكترونى، قد أغلق باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، بعد أن استوفى المدة الرسمية لذلك، فى السابعة من مساء الجمعة الماضى، والتى كانت أعلنتها الوزارة من قبل.

من جانبه، أعلن سيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمشرف العام على التنسيق، أن 193 ألف طالب بالمرحلة الثانية سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى، منذ فتح باب تسجيل الرغبات.

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (1)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (2)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (3)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (4)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (5)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (6)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (7)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (8)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (9)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (10)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (11)
 
 
 
 

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