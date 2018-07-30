صور.. بدء توافد شباب الخريجين للتسجيل بملتقى التوظيف الخامس بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح وجمال حراجى

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه مع بداية اليوم الأول لانعقاد ملتقى التوظيف الخامس لشباب الخريجين من أبناء الإسماعيلية، تم استقبال أعداد كبيرة من الشباب والفتيات الذين توافدوا على مقر الملتقى، للتعرف على فرص العمل المتاحة، وتسجيل بياناتهم للمشاركة فى الملتقى، والحصول على إحدى فرص العمل المطروحة من قبل الشركات المشاركة.

وكان المهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار ياسر سعيد وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية، ومحمد سالم مدير جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، قد قاموا بمتابعة توافد وإقبال الشباب من أبناء المحافظة على الملتقى، ومتابعة انتظام سير العمل، وتسجيل بيانات الشباب والتعرف على رغباتهم ومطالبهم.

ويأتى هذا فى إطار تنفيذ خطة الدولة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأكيداته بشأن تضافر كافة الجهود من أجل تقديم كافة سبل المساندة الكاملة والدعم للشباب، والعمل على حل مشاكلهم وقضاياهم والقضاء على البطالة، من خلال طرح المزيد من فرص العمل والتوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، التى ستسهم فى توفير آلاف من فرص العمل أمام الشباب، إلى جانب التركيز على الاهتمام بالتدريب، والتأهيل للشباب، وفقا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

ويشارك فى ملتقى الإسماعيلية الخامس للتوظيف، عدد كبير من الشركات الاستثمارية بالمناطق الصناعية والحرة، يزيد عن عدد 35 شركة، تطرح عدد 2000 فرصة عمل جديدة فى مختلف المجالات الصناعية للشباب خلال الملتقى.

وأشار محمد سالم مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين، إلى أنه سوف يشمل الملتقى هذا العام، بالإضافة إلى فرص العمل، طرح فرص تدريب للشباب سواء الفرص التخصصية فى مجالات "الحاسب الآلى والمحاسبة واللغات"، أو فرص التريب المهنية لبعض الحرف" نجارة وتصنيع جلود وخياطة، علاوة على الفرص التمويلية من خلال جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وطرح فرص تصديرية لمنتجات المشروعات الشبابية عن طريق جهاز تنمية الصادرات والواردات.