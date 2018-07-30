صور.. انطلاق سباق الانتخابات الرئاسية فى زيمبابوى

كتب عبد الوهاب الجندى

انطلقت صباح اليوم الإثنين، الانتخابات الرئاسية زيمبابوى، واصطف الأهالى فى الطوابير، وأيضا لانتخاب رئيس ونواب وأعضاء المجالس البلدية في عمليات تصويت تاريخية هي الأولى منذ سقوط الرئيس السابق روبرت موجابي، وفق صور رويترز.

وسيختار الناخبون البالغ عددهم حوالى خمسة ملايين رئيسًا للبلاد من بين 23 مرشحًا، أبرزهم الرئيس الحالى وإيمرسون منانجاجوا (75 عامًا)، نونيلسون تشاميسا (40 عامًا)، القائد الشاب لحركة من أجل التغيير الديمقراطى المعارضة.



الانتخابات في زيمبابوي



الأهالي في الانتخابات



طوابير الانتخابات