صور.. القبض على لصوص المحمول بنادى سموحة

الإسكندرية - محمد الجزار

ألقى رجال الأمن بنادى سموحة تحت إشراف العميد عصام الصمدوانى، القبض على لصين يقومان بسرقة متعلقات الأعضاء وهواتفهم المحمولة ، وكان رجال الأمن وعدد من أعضاء نادى سموحة قد ارتابوا فى شخصين أثناء تواجدهما بملاعب الناشئين وبمراقبتهما، لاحظوا إن أحدهم يقوم بفتح شنطة أحد اللاعبين لسرقة محتواياتها ، ليتم القبض عليهما .

وكشفت تحقيقات أمن النادى أن أحد اللصين هو عضو بالنادى والآخر يحمل كارنيها مسروق لأحد أعضاء النادى ، تم تحرير المحضر اللازم بالنادى وتسليم اللصين لقسم سيدى جابر بمعرفة مدير عام النادى مصطفى أدريس.

ويناشد أمن سموحه أعضاء النادى ممن فقدوا متعلقات التوجه لقسم لسيسدى جابر لتحرير محاضر بالمفقودات لعلها تكون مما تم ضبطه مع المتهمين.



















