صور.. التعليم العالى: انطلاق المرحلة الثالثة من التنسيق بحد أدنى 50% بعد التحويلات

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2018، وكذلك للطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، عقب إعلان نتائج التحويلات.

وأضاف عبد الغفار، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، إن الحد الأدنى للمرحلة الثالثة للشعبة العلمية والأدبية 205 درجة بنسبة 50%، لعدد 56828 طالب بالشعبة العلمية و 31277 طالب بالشعبة الأدبية، بإجمالى 88105 طالب.

وأكد الوزير أن نتيجة المرحلة الثالثة سيتم إرجائها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، ثم يتم اعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.