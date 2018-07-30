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صور.. إقبال كثيف فى أول انتخابات رئاسية بزيمبابوى منذ 40 عاما بدون موجابى

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:25 ص
صور.. إقبال كثيف فى أول انتخابات رئاسية بزيمبابوى منذ 40 عاما بدون موجابى الانتخابات الرئاسية فى زيمبابوى
كتب محمد سعودى – تصوير وكالات
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تشهد الانتخابات الرئاسية فى زيمبابوى، اليوم الاثنين، إقبالا كثيفا من الناخبين، فى أول انتخابات رئاسية منذ حوالى 40 عاما بدون روبرت موجابى البالغ من العمر 94 عاما والذى قاد البلاد منذ استقلالها فى 1980.

 وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها فى أول انتخابات تجريها زيمبابوى منذ الإطاحة بالرئيس السابق روبرت موجابى، حيث يتنافس فى الانتخابات حليف موجابى لفترة طويلة ورئيس زيمبابوى الحالى امرسون منانجاجوا (75 عاما) ونلسون شاميسا (40 عاما) الذى يطمح فى أن يصبح أصغر رئيس يتولى الحكم فى زيمبابوي.

وأدلى زعيم حركة التغيير الديموقراطى الزيمبابوى نيلسون تشاميسا بصوته فى الانتخابات بالعاصمة "هرارى"، فيما شهدت مراكز الاقتراع طوابير من الناخبين.

 

إقبال كثيف من الناخبين
إقبال كثيف من الناخبين

 

الانتخابات فى زيمبابوى
الانتخابات فى زيمبابوى

 

الشعب الزيمبابوى يطوى صفحة موجابى فى أول انتخابات رئاسية منذ 40 عاما بدون موجابى
الشعب الزيمبابوى يطوى صفحة موجابى فى أول انتخابات رئاسية منذ 40 عاما بدون موجابى

 

الناخبون فى زيمبابوى
الناخبون فى زيمبابوى

 

انتخابات زيمبابوى الرئاسية
انتخابات زيمبابوى الرئاسية

 

جانب من الانتخابات الرئاسية فى زيمبابوى
جانب من الانتخابات الرئاسية فى زيمبابوى

 

زعيم حركة التغيير الديموقراطى الزيمبابوى يدلى بصوته فى الانتخابات
زعيم حركة التغيير الديموقراطى الزيمبابوى يدلى بصوته فى الانتخابات

 

زعيم حركة التغيير الديموقراطى الزيمبابوى
زعيم حركة التغيير الديموقراطى الزيمبابوى

 

شعب زيمبابوى يصوت فى الانتخابات
شعب زيمبابوى يصوت فى الانتخابات

 

طوابير كثيفة من الناخبين فى أول انتخابات رئاسية بزيمبابوى منذ 40 عاما بدون موجابى
طوابير كثيفة من الناخبين فى أول انتخابات رئاسية بزيمبابوى منذ 40 عاما بدون موجابى

 


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