صور.. إقبال كثيف فى أول انتخابات رئاسية بزيمبابوى منذ 40 عاما بدون موجابى

كتب محمد سعودى – تصوير وكالات

تشهد الانتخابات الرئاسية فى زيمبابوى، اليوم الاثنين، إقبالا كثيفا من الناخبين، فى أول انتخابات رئاسية منذ حوالى 40 عاما بدون روبرت موجابى البالغ من العمر 94 عاما والذى قاد البلاد منذ استقلالها فى 1980.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها فى أول انتخابات تجريها زيمبابوى منذ الإطاحة بالرئيس السابق روبرت موجابى، حيث يتنافس فى الانتخابات حليف موجابى لفترة طويلة ورئيس زيمبابوى الحالى امرسون منانجاجوا (75 عاما) ونلسون شاميسا (40 عاما) الذى يطمح فى أن يصبح أصغر رئيس يتولى الحكم فى زيمبابوي.

وأدلى زعيم حركة التغيير الديموقراطى الزيمبابوى نيلسون تشاميسا بصوته فى الانتخابات بالعاصمة "هرارى"، فيما شهدت مراكز الاقتراع طوابير من الناخبين.



إقبال كثيف من الناخبين



الانتخابات فى زيمبابوى



الشعب الزيمبابوى يطوى صفحة موجابى فى أول انتخابات رئاسية منذ 40 عاما بدون موجابى



الناخبون فى زيمبابوى



انتخابات زيمبابوى الرئاسية



جانب من الانتخابات الرئاسية فى زيمبابوى



زعيم حركة التغيير الديموقراطى الزيمبابوى يدلى بصوته فى الانتخابات



زعيم حركة التغيير الديموقراطى الزيمبابوى



شعب زيمبابوى يصوت فى الانتخابات