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صور.. إرجاء نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق لحين تسجيل الناجحين بالدور الثانى للثانوية

الإثنين، 30 يوليه 2018 04:33 م
صور.. إرجاء نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق لحين تسجيل الناجحين بالدور الثانى للثانوية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى – سيد الخلفاوى - تصوير أحمد معروف
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أعلنت وزراة التعليم العالي والبحث العلمى، أعداد المترشحين للطلاب والجامعات فى المرحلة الثانية للكليات الجامعية والمعاهد التابعة للوزراة لتنسيق الثانوية العامة 2018، وترشح عدد طلاب 119688 طالب للكليات الجامعية و 21072 طالب للمعاهد التابعة للوزارة وذلك للشعبة العلمية بإجمالي عدد 140760 طالب وطالبة.

وترشح عدد طلاب 51139 طالب للكليات الجامعية وعدد 1181 طالب للمعاهد  التابعة للوزارة وذلك للشعبة العلمية بإجمالي عدد 52320 طالب وطالبة.

كان قد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2018، وكذلك للطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، عقب إعلان نتائج التحويلات.

وأضاف عبد الغفار، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، إن الحد الأدنى للمرحلة الثالثة للشعبة العلمية والأدبية 205 درجة بنسبة 50%، لـ 56828 طالب بالشعبة العلمية و 31277 طالب بالشعبة الأدبية، بإجمالى 88105 طالب.

وأكد الوزير أن نتيجة المرحلة الثالثة سيتم إرجائها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، ثم يتم أعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

يذكر أن حد أدنى للشعبة العلمية 320 درجة فأكثر بنسبة 78.05% ، ويبلغ عدد طلابها 144 ألفا و59 طالبا وطالبة، وبالنسبة للشعبة الأدبية تم قبول الطلاب بحد أدنى 285 درجة فأكثر، أي بنسبة 569.51% لأقل من 328 درجة ويصل عدد طلاب هذه المرحلة إلى 53 ألفا و864 طالبا وطالبة، ويبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 197 ألفا و923 طالبا وطالبة.

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (1)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (2)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (3)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (4)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (5)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (6)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (7)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (8)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (9)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (10)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (11)
 
 
 
 

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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

تنسيق المرحلة الثانية

التنسيق

نتيجة التنسيق

إعلان نتيجة التنسيق

تنسيق الثانوية العامة 2018

التنسيق 2018




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