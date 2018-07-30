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الإثنين، 30 يوليه 2018 08:45 ص
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صور.. أهالى الحورانى بدمياط يقيدون لص بطاريات على عمود إنارة

الإثنين، 30 يوليه 2018 08:29 ص
صور.. أهالى الحورانى بدمياط يقيدون لص بطاريات على عمود إنارة لص بطاريات على عمود إنارة
دمياط معتز الشربينى
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تمكن أهالى قرية الحورانى التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، من ضبط  لص تخصص فى سرقة بطاريات السيارات متلبسا أثناء سرقة بطارية أحد السيارات وقاموا بتقيده على عمود إنارة.

 
ثم قام الأهالى بإخطار مركز شرطة فارسكور بالواقعة، وتوجهت قوة أمنية لاستلام المتهم تمهيدا لتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
 
 
28902--(1)
أهالى الحورانى يضبطون لص

(2)
تقيد اللص على عمود إنارة 
 

(3)
اللص
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد حسن

الامارات

للاسف انتشرت فى محافظات مصر سرقت البطاريات وبالاخص فى الاسماعيليه وبورسعيد ودمياط ولاسف اقولها بصراحه الامن لسه ماتعافا وارجوا من مديرين الامن النظر فى امناء الشرطه سبب خراب الامن هم امناء الشرطه ياريت يكون فى نظره من وزير الداخليه بجد امناء الشرطه بيعملوا كل شىء يعنى لو كشفت على امناء الشرطه بتلاقيهم بيشربوا حشيش وبانجوا وكل شىء الله يرحم مصر على اليوم السابع متابعه الموضوع بدقه وراح تعرفوا اننا عندنا حق

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