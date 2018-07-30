صور.. أهالى الحورانى بدمياط يقيدون لص بطاريات على عمود إنارة

دمياط معتز الشربينى

تمكن أهالى قرية الحورانى التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، من ضبط لص تخصص فى سرقة بطاريات السيارات متلبسا أثناء سرقة بطارية أحد السيارات وقاموا بتقيده على عمود إنارة.

ثم قام الأهالى بإخطار مركز شرطة فارسكور بالواقعة، وتوجهت قوة أمنية لاستلام المتهم تمهيدا لتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.