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الإثنين، 30 يوليه 2018 05:23 م
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صور.. أمين عام هيئة الإغاثة العالمية: رابطة العالم الإسلامى تقدر جهود خدمة الإنسانية

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:45 م
صور.. أمين عام هيئة الإغاثة العالمية: رابطة العالم الإسلامى تقدر جهود خدمة الإنسانية الدكتور عبدالعزيز سرحان أمين عام هيئة الإغاثة والرعاية والتنمية
كتب إسماعيل رفعت – تصوير حازم عبدالصمد
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زار الدكتور عبدالعزيز سرحان، أمين عام هيئة الإغاثة  العالمية ، التابعة لرابطة العالم الإسلامى الكائن مقرها فى مكة المكرمة، مؤسسة اليوم السابع، على رأس وفد رسمى يمثل رابطة العالم الإسلامى.
 
 
وتفقد أمين عام الهيئة العالمية للإغاثة، مقر الجريدة والتقى عددا من القيادات التحريرية، واستمع إلى شرح مفصل عن دورة العمل الصحفى بالجريدة على مدار الـ24 ساعة، وتلقى ونشر الأخبار حول العالم، وعمل فريق الجريدة والتغطيات الخارجية ومتابعة المصادر الصحفية.
 
 
وتجول أمين عام الهيئة العالمية للإغاثة، داخل أدوار المقر الرئيسى واستمع إلى شرح رؤساء الأقسام ومسئولى الجريدة، حيث عبر عن إعجابه بالدقة فى تغطية الفعاليات والتواصل والنشر.
 
 
وقال أمين عام الهيئة العالمية للإغاثة، إن رابطة العالم الإسلامى تقدر الجهود الصحفية والإعلامية التى تخدم الإنسانية، فى عمل متكامل مع المؤسسات الخدمية مثل هيئة الإغاثة، مشيدا بـ"اليوم السابع" كمؤسسة ناجحة لم تتأخر يوما عن متابعة هذه الفعاليات.
 
 
وأضاف أمين عام الهيئة العالمية للإغاثة، أن رابطة العالم الإسلامى، مؤسسة شعبية خدمية تخدم الإنسان فى أى مكان فى العالم دون النظر إلى جنسه أو لونه أو مكانه وتعمل مع الدول الوطنية لدعم الدولة كمؤسسة حامية وخادمة للأفراد وللإنسان، وتعمل فى النور لسمو رسالتها.
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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