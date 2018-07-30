صحيفة كويتية: إنهاء خدمات 5 آلاف وافد بالقطاع الحكومى أكتوبر القادم

الكويت (أ ش أ)

بدأ ديوان الخدمة المدنية الكويتى، إجراءات إنهاء خدمة نحو 5 آلاف موظف وافد فى القطاع الحكومى الكويتى بحلول شهر أكتوبر القادم، وذلك فى سياق الإجراءات الحكومية لتطبيق سياسة "الإحلال" وتقليل أعداد الوافدين فى الجهات الحكومية.

وقالت مصادر بديوان الخدمة المدنية الكويتى – فى تصريحات لجريدة "السياسة" الكويتية نشرت اليوم الاثنين، أن الديوان رصد نحو 18 مليون دينار لمكافآت نهاية الخدمة للوافدين الذين انتهت خدماتهم بالفعل، والذين يقدر عددهم بنحو 3500 وافد، على أن تتبعهم دفعة جديدة تشمل نحو 5 آلاف موظف فى أكتوبر القادم .

وأوضحت أن الديوان اشترط على الوافدين الذين أنهيت خدماتهم، إلغاء اقاماتهم على المادة (17) من قانون الاقامة الكويتى، وإحضار "اشعار المغادرة" لصرف مستحقات نهاية الخدمة لهم، بهدف منع تحويل إقاماتهم إلى القطاع الخاص، أو مواد قانون الإقامة التى تخولهم البقاء فى الكويت، لافتة إلى أن من أنهيت خدماتهم، لن يحصلوا على مكافآتهم، الا فى حال اثبات إلغاء إقاماتهم واستعدادهم لمغادرة البلاد.

وأكدت المصادر الاستمرار فى تطبيق سياسة "الإحلال" بشكل سنوى وفق خطة تدريجية واضحة؛ للوصول إلى النسب المحددة بالقرار الخاص من مجلس الخدمة المدنية خلال خمس سنوات، على أن تبلغ نسبة التكويت فى بعض الوظائف 100% بحلول عام 2022، ومنها مجموعة وظائف نظم وتقنية المعلومات، والوظائف البحرية، ووظائف الآداب والإعلام والفنون، والعلاقات العامة والتطوير، والمتابعة الإدارية، والإحصاء والدعم الإدارى.

تجدر الإشارة إلى أن قرار ديوان الخدمة رقم 11 لسنة 2017، يستهدف تكويت نحو 98% من وظائف الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ، و97% من الوظائف الهندسية والخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، و95% من وظائف العلوم والمالية والاقتصادية والتجارية، و88% من وظائف القانون والسياسة والشؤون الاسلامية، و85% من وظائف الخدمات، و80% من الوظائف الحرفية، و75% من مجموعة وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية و70% من وظائف التدريس والتعليم والتدريب والخدمات الطبية.