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صحيفة روسية: أكثر من مليون مواطن سورى يعودون إلى منازلهم

الإثنين، 30 يوليه 2018 07:14 ص
صحيفة روسية: أكثر من مليون مواطن سورى يعودون إلى منازلهم نازحين - أرشيفية
(أ ش أ)
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ذكرت صحيفة "كراسنيا زفيزدا" (النجم الأحمر) الروسية الصادرة اليوم الاثنين أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن أكثر من مليون مواطن سورى عادوا إلى منازلهم منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى سوريا فى سبتمبر 2015 .

ونقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع الروسية تأكيدها أن حوالى 1.186 ألف مواطن سورى قد عادوا إلى منازلهم من مخيمات اللجوء والإقامة المؤقتة منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى سوريا فى سبتمبر عام 2015 .

يُذكر أن روسيا قامت فى 30 سبتمبر 2015، وبطلب من الرئيس السوري، بالتدخل العسكرى فى سوريا وتوجيه ضربات جوية ضد مواقع تنظيمى "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين.

وأدى النزاع المسلح فى سوريا إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح ولجوء الملايين داخل سوريا وخارجها. وتتواصل حاليا عمليات إخراج المسلحين من مناطق تواجد المعارضة إلى شمال سوريا عبر عقد صفقات بوساطة مركز المصالحة الروسي. وقد تم إخراج آلاف المسلحين من الغوطة الشرقية والقلمون الشرقى وريف حمص إلى محافظة إدلب شمال سوريا.

 


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