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شاهد فى دقيقة.. الإرهابى عبد الرحمن النعيمى ذراع تميم لنشر التطرف فى المنطقة

الإثنين، 30 يوليه 2018 04:11 م
شاهد فى دقيقة.. الإرهابى عبد الرحمن النعيمى ذراع تميم لنشر التطرف فى المنطقة عبد الرحمن النعيمى
إعداد – محمود محيى
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يُعد عبد الرحمن بن عمير النعيمى، الرجل الأخطر فى إمارة قطر والداعم الأول للمنظمات الإرهابية، حيث يمثل رأس الحربة فى توفير التمويل والدعم اللوجيستى للمنظمات الإرهابية فى منطقة الشرق الأوسط ودول الساحل والصحراء.
 
ينتمى "النعيمى" إلى قبيلة عربية قوية تتمركز فى قطر ومنطقة شبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا، مما ساعده فى لعب دور بارز بتوفير الدعم اللوجيستى للجماعات الإرهابية التى تدعمها قطر لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، ويصنف النعيمى أحد أبرز ممولى العمليات الإرهابية الكبرى فى العالم، وقد أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية ضمن قائمة الإرهاب عام 2014.
 
 
 

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النعيمى

عبد الرحمن النعيمى

قطر

تمويل الارهاب




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