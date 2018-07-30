سوق السيارات يحقق 54.1% زيادة فى المبيعات خلال يونيو

كتب : مصطفى عبد التواب

حقق سوق السيارات 54.1% زيادة فى مبيعات الشهر الماضى "يونيو" بالمقارنة مع الشهر المماثل فى العام الماضى، حيث بيعت السيارات خلال يونيو بواقع 15.526 وحده، وذلك بالمقارنة مع 10.77 وحده خلال يونيو 2017.

وبحسب التقرير الشهرى لمجلس معلومات سوق السيارات حقتت السيارات المجمعه محليًا ارتفاعًا فى المبيعات خلا الستة أشهر الأولى من العام الجارى، قدرت بـ 40.624 سياره، بالمقارنة مع 30.738 سيارة خلال الفترة المماثلة من العام 2017.

وأشار "أميك" إلى أن السيارات المستوردة بيعت خلال الستة أشهر الأولى بواقع 38.850 سيارة، مقابل 25.710 سيارة خلال الستة أشهر الاولى من العام الماضى 2017.