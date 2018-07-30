سلطان بن سحيم: الفساد جزء أساسى من عقيدة النظام القطرى

كتبت ريهام عبد الله

أكد المعارض القطرى الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى، نجل أول وزير خارجية لدولة قطر، أن فساد النظام القطرى فى استضافة كأس العالم، ليس إلا حلقة فى الفساد الأعظم.

وقال سحيم، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر، :"فساد النظام القطرى فى استضافة كأس العالم ليس إلا حلقة فى الفساد الأعظم الذى يمارسه النظام ويسئ لسمعة بلادى دولياً.. هل توقعوا أن ينجوا من فسادهم فى شراء الذمم؟!".

وتابع :" إذا كانت هذه المرة كشفت الأدلة والبراهين عن فساد جديد للنظام القطري في استضافة كأس العالم، فإن القضايا التي لم يتم كشفها أضعاف مضاعفة والقادم أعظم لهذا النظام، الفساد جزء أساسى من عقيدة النظام القطرى"، وأضاف "من يصدق: 500 مليون دولار أسبوعياً كلفة استضافة كأس العالم 2022؟!، من يصدق: 200 مليار دولار الكلفة الاجمالية للاستضافة؟!، من يصدق: هذه أغلى استضافة في التاريخ لكأس عالم؟! كل هذا الانفاق المهول فقط من أجل نزوات النظام وليس لحاجة فعلية لبلادنا".