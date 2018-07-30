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الإثنين، 30 يوليه 2018 07:17 م
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سقوط عاطلين بحوزتهما هيروين وبانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الإثنين، 30 يوليه 2018 07:18 م
سقوط عاطلين بحوزتهما هيروين وبانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم أول الإسماعيلية القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر البانجو والأقراص المخدرة وكمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فى واقعتين منفصلتين خلال حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، بقيام إسلام العربى رئيس مباحث قسم أول الاسماعيلية، ومعاونيه بالقبض على المتهم "وحيد.م.إ"23 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز أبوصوير وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وعدد من الاقراص المخدرة ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تم ضبط المتهم "محمود.ال"26 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 30 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرا المتهمين بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما من متعاطى تلك المواد.

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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