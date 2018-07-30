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الإثنين، 30 يوليه 2018 08:58 م
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سقوط طفل رضيع سقط من الطابق الرابع بالعاشر من رمضان

الإثنين، 30 يوليه 2018 07:23 م
سقوط طفل رضيع سقط من الطابق الرابع بالعاشر من رمضان إسعاف -أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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أصيب طفل بنزيف فى المخ وفى حالة حرجة، إثر سقوطه من الطابق الرابع بمنزل أسرته بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
 
وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بسقوط الطفل "محمد حسين يوسف" عمره سنة ونصف، من بلكونة بالطابق الرابع، وذلك أثناء لهوه على كرسى بلاستيك بالشرفة بمسكن أسرته بالمجاورة 39 بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابته بنزيف بالمخ، وتم نقله إلى مستشفى بلبيس العام، وحالته حرجة.

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