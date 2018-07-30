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الإثنين، 30 يوليه 2018 12:51 م
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سقوط سيدة من أعلى عقار بعد انهيار شرفة شقتها فى الإسكندرية

الإثنين، 30 يوليه 2018 12:34 م
سقوط سيدة من أعلى عقار بعد انهيار شرفة شقتها فى الإسكندرية إسعاف - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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أصيبت سيدة بكسور وكدمات مختلفة فى جسدها، بعد سقوطها من أعلى عقار بالإسكندرية، بسبب سقوط الشرفة بها، وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين، من إدارة شرطة النجدة، بسقوط سيده من أعلى العقار رقم 1 شارع سيدى يعقوب دائرة القسم.
 
وبالانتقال والفحص تبين سقوط "ه م م" 37 سنة ربة منزل، مما أدى لإصابتها بكسور بالضلوع وجرح بالقدم اليمنى، و بسؤال زوجها "م م ح" 48 سنة عامل، أيد ما جاء بالفحص وقرر بأنه أثناء وقوف زوجته بشرفة الشقة سكنهما سقط بها جزء من الشرفة بالشارع محل البلاغ، وعلل ذلك بأن العقار قديم ومتهالك، ولم يتهم أحد بالتسبب فى إحداث إصابتها.
 
وتم نقل المصابة لمستشفى رأس التين العام للعلاج، تم إخطار عمليات المحافظة وحى وسط لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة العطارين، وجارى العرض على النيابة.

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