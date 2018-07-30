سفير أمريكا بالكويت: نريد مشاركة كل دول الخليج بالقمة الأمريكية الخليجية المقبلة

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قال السفير الأمريكى لدى الكويت لورانس سيلفرمان إن الولايات المتحدة تسعى لحث كل دول الخليج على المشاركة فى القمة الأمريكية الخليجية المقبلة.

وأضاف سيلفرمان ـ فى تصريح خاص لراديو (سوا) الأمريكى مساء اليوم الإثنين ـ أن هذه القمة مهمة جدا ، هناك الكثير من القضايا التى يجب أن نبحثها معا كمكافحة الإرهاب وحماية الدول من الصواريخ البالستية والتعاون الاقتصادى والنفطى.

وتابع "لقد عقدنا ثلاث قمم خليجية أمريكية خلال السنوات الأخيرة من أجل تحقيق أقصى قدر من التعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج ، وداخل مجلس التعاون الخليجى نفسه".

ولم يحدد السفير الأمريكى لدى الكويت موعدا لعقد هذه القمة.



وكانت العاصمة السعودية الرياض شهدت فى مايو 2017 عقد قمة خليجية أمريكية شارك فيها الرئيس دونالد ترامب وشهدت توقيع العديد من الاتفاقات فى الجوانب العسكرية ومجال مكافحة الإرهاب.