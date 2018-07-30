video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 10:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سفير أمريكا بالكويت: نريد مشاركة كل دول الخليج بالقمة الأمريكية الخليجية المقبلة

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:12 م
سفير أمريكا بالكويت: نريد مشاركة كل دول الخليج بالقمة الأمريكية الخليجية المقبلة لورانس سيلفرمان السفير الأمريكى لدى الكويت
أ ش أ
إضافة تعليق

قال السفير الأمريكى لدى الكويت لورانس سيلفرمان إن الولايات المتحدة تسعى لحث كل دول الخليج على المشاركة فى القمة الأمريكية الخليجية المقبلة.

وأضاف سيلفرمان ـ فى تصريح خاص لراديو (سوا) الأمريكى مساء اليوم الإثنين ـ أن هذه القمة مهمة جدا ، هناك الكثير من القضايا التى يجب أن نبحثها معا كمكافحة الإرهاب وحماية الدول من الصواريخ البالستية والتعاون الاقتصادى والنفطى.

وتابع "لقد عقدنا ثلاث قمم خليجية أمريكية خلال السنوات الأخيرة من أجل تحقيق أقصى قدر من التعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج ، وداخل مجلس التعاون الخليجى نفسه".

ولم يحدد السفير الأمريكى لدى الكويت موعدا لعقد هذه القمة.


وكانت العاصمة السعودية الرياض شهدت فى مايو 2017 عقد قمة خليجية أمريكية شارك فيها الرئيس دونالد ترامب وشهدت توقيع العديد من الاتفاقات فى الجوانب العسكرية ومجال مكافحة الإرهاب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الفرنسية: قمة خليجية أمريكية قبل نهاية العام لحل أزمة دول الخليج مع قطر

لجنة الشئون العربية تناقش نتائج قمة الخليج على العالم العربى الأسبوع المقبل

الكويت

أمريكا

سفير




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة