سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 30-7-2018 وثبات عملة المملكة

كتبت دانه الحديدى

واصل سعر الريال السعودى ثباته مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 30-7-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بالغاً متوسط سعر فى السوق المصرى 4.75 جنيه للشراء و 4.78 جنيه للبيع.

تعد العملة السعودية، من أكثر العملات العربية تداولا فى مصر، خاصة فى مواسم العمرة والحج، وبحسب آخر البيانات والتحديثات لعدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، وننشر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه، والذى جاء كالتالى..



سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط السعر فى السوق المحلى"

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.74 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.74 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.72 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع



سعر عملة الريال السعودى

سابك تتوقع نموا إيجابيا فى النصف الثانى وتتطلع لتوسع خارجى

قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر شركة بتروكيماويات فى العالم، اليوم الأحد إنها تتوقع نموا إيجابيا فى النصف الثانى من هذا العام مدعومة بزيادة فى الإنتاج وتحسن توقعات الاقتصاد العالمى.

جاءت تلك التعليقات بعدما أعلنت سابك عن قفزة 81 % فى صافى ربح الربع الثانى من العام بفضل ما قالت إنه ارتفاع أسعار البيع وقفزة فى أحجام المبيعات. وأبلغ يوسف البنيان الرئيس التنفيذى لسابك مؤتمرا صحفيا أن النصف الأول من 2018 كان إيجابيا جدا وأن سابك تتوقع أن يكون النصف الثانى على نفس الوتيرة. يتركز اهتمام المستثمرين على سابك بعدما نشرت رويترز فى وقت سابق هذا الشهر أن شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية تسعى لشراء حصة فيها لتستحوذ ربما على السبعين بالمئة التى يملكها صندوق الثروة السيادى السعودى صندوق الاستثمارات العامة. وفى وقت لاحق أكدت أرامكو التقرير.

وقال البنيان اليوم إن مفاوضات الاستحواذ المحتمل على حصة فى الشركة إنما تجرى فقط بين أرامكو وصندوق الاستثمارات.