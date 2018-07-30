سعر الدولار اليوم الاثنين 30-7-2018 والعملة الامريكية تواصل استقرارها

كتبت: دانه الحديدى

واصل سعر الدولار الأمريكى استقراره مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاثنين 30-7-2018، بمختلف البنوك العامة فى مصر، مسجلا متوسط سعره بالبنك المركزى المصرى 17.82 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وفيما يلى سعر الدولار مقاب الجنيه المصرى بمختلف البنوك العاملة فى مصر، والذى جاء كالتالى..



دولار

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.82 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر الصرف للدولار

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه

البنك الأهلى وبنك الاستثمار الأوروبى يوقعان اتفاقية بقيمة 375 مليون دولار

وقع هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى وفلافيا بالانزا المدير المسئول عن دول الاتحاد الأوروبى المجاورة ببنك الاستثمار الأوروبى اتفاقية تمويل بلغت قيمتها 375 مليون يورو، حضر التوقيع غادة البيلى الرئيس التنفيذى للخزانة والعلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية وهشام السفطى رئيس مجموعة العلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلى المصرى إلى جانب قيادات كل من البنك الأهلى المصرى وبنك الاستثمار الأوروبى.

وعقب التوقيع صرح هشام عكاشة أن الاتفاقية تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر والتى تقع ضمن اولويات البنك المركزى المصرى ويوليها البنك الاهلى المصرى أهمية كبرى وذلك تماشيا مع خطة الدولة التى تستهدف تشجيع تلك الفئه من المشروعات والتى تضمن توفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصرى وتنعكس بدورها على دفع عجلة الاقتصاد القومى، وأعرب عكاشة عن سعادته لاستمرار وتطور الشراكة بين البنك الاهلى المصرى وبنك الاستثمار الأوروبى مؤكدا أن تلك الاتفاقية تعكس بشكل كبير ثقة بنك الاستثمار الأوروبى فى البنك الاهلى بشكل خاص وفِى الاقتصاد المصرى بشكل عام، مضيفا أن السياسات التى ينتهجها البنك الاهلى دائماً ما تسعى لدعم القطاع الخاص والتى تركز بشكل خاص على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث وصل اجمالى محفظة البنك فى هذا القطاع ما يقارب 44 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018.