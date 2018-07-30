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الإثنين، 30 يوليه 2018 02:47 م
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ساركوزى: أثق فى قدرة لبنان على تجاوز الظروف الصعبة التى يمر بها

الإثنين، 30 يوليه 2018 01:52 م
ساركوزى: أثق فى قدرة لبنان على تجاوز الظروف الصعبة التى يمر بها نيكولا ساركوزى
بيروت(أ ش أ)
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أعرب الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى، عن ثقته فى قدرة لبنان على تجاوز الظروف الصعبة التى يمر بها، مشيدا فى ذات الوقت بالأدوار الإيجابية التى يضطلع بها الرئيس اللبنانى ميشال عون فى قيادة لبنان نحو تحقيق الأمان والاستقرار.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبنانى لـ "ساركوزى" فى قصر بعبدا الرئاسى ظهر اليوم، حيث تم استعراض العلاقات اللبنانية – الفرنسية والموضوعات محل الاهتمام المشترك بين البلدين على المستويين المحلى والإقليمى الراهن وموقف لبنان منها.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسى الأسبق فى زيارة خاصة إلى لبنان، حيث تحيى زوجته المطربة كارلا برونى حفلة فنية مساء اليوم ضمن فعاليات مهرجانات "بيت الدين".

 


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