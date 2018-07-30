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الإثنين، 30 يوليه 2018 10:24 م
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فى افتتاح منتدى المصريين بالخارج..

زوجة البطل أحمد منسى: مصر أمانة فى أعناقنا ويجب أن نصل بها لبر الأمان

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:24 م
زوجة البطل أحمد منسى: مصر أمانة فى أعناقنا ويجب أن نصل بها لبر الأمان السيدة منار زوجة العقيد البطل أحمد منسي
كتب محمود راغب
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خلال فعاليات افتتاح المنتدى الأول للمصريين بالخارج، أعربت السيدة منار زوجة العقيد البطل أحمد منسي، عن سعادتها بدعوتها لحضور المنتدى الذى أطلقته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج تحت شعار "إجازتك بوطنك .. نشوفك ونسعد"، مشيرة إلى أنها عاشت جزءًا من عمرها خارج مصر وأن أسعد لحظات عمرها  كانت عند نزولها لقضاء الإجازة في أرض الوطن.
 
وأكدت السيدة منار، أن مصر أمانة فى عنق كل مصرى بالداخل والخارج، ويجب أن نتحمل حتى نصل بها إلى بر الأمان.
 
وقالت زوجة البطل المنسى: "مصر تستحق أن نبذل أقصى ما لدينا من أجل بنائها فهى تستحق أعمارنا جميعا، وأن رسالة الشهيد أحمد منسى هى النبراس الذى يجب أن نسترشد به جميعا، فقد ضحى بحياته من أجل هذا الوطن، وهذه التضحية أتلمسها فى المصريين بالخارج حيث أجد فيهم الاستعداد للتضحية بأنفسهم فداء للوطن"، مؤكدة أن المصريين فى الخارج لديهم انتماء شديد نتيجة بعدهم عن بلادهم لسنوات طويلة. 
 
وأوضحت أن العقيد منسي كتب العديد من الرسائل للمصريين وأنه دشن صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أسماها "صفحة مصر" لتكون فى حب مصر بمساعدة كل محتاج والابتسام في وجوه الآخرين، مشيرة أن العقيد منسي كان يردد دائمًا أنه وزملاءه من القوات المسلحة فخورين بالتضحية بأرواحهم لمصر لتعيش آمنة مستقرة. 
 
وأشارت إلى أن المنسي كتب عدة أشعار في حب الوطن من بينها: "وقبيل أن أرحل أوصيكم ونفسى بوطن يستحق منا العناء، تحية لمن وهب الروح والجسد وسلام على من انتقى الكفن كرداء".
 
 

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