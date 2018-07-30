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روسيا تعرض السفن المسلحة بصواريخ "كاليبر" للتصدير

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:36 ص
روسيا تعرض السفن المسلحة بصواريخ "كاليبر" للتصدير صاروخ كاليبر ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسى يورى بوريسوف، أن السفن الصاروخية متعددة المهام، التى يتم تسليحها بالصواريخ المجنحة من طراز (كاليبر) سيتم عرضها للتصدير إلى دول إقليم المحيط الهادىء.

وقال بوريسوف للصحفيين اليوم الاثنين" أن هذه السفن تتميز بصغر حجمها وسرعتها الكبيرة وثمنها المقبول، وستحظى بإقبال جيد عليها فى حال تصديرها إلى عدد من الدول خاصة دول جنوب شرق آسيا، فيتنام والصين والهند وغيرها...".

يذكر أن هذه السفن الصاروخية متعددة المهام تم تصميمها من قبل مكتب "الماس" البحرى المركزى، وتبلغ حمولتها نحو 800 طن وتزيد سرعتها على 30 عقدة (ما يعادل 55-56 كم/ساعة)، علاوة على ذلك هى تتزود بصواريخ "كاليبر" الدقيقة للغاية ومنظومات المدفعية الحديثة والأنظمة المضادة لعمليات التخريب والأجهزة الرادارية واللاسلكية التقنية، ومن بين مزايا هذه السفن أيضا أنها تتمتع بقدرة عالية على التنقل والمناورة.

 


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روسيا

سفن مسلحه بصواريخ كاليبر

المحيط الهادىء




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