رضا طبلية مدير أمن القليوبية الجديد.. قاهر البلطجية وحائزى السلاح

كتب محمود عبد الراضى ـ دينا الحسينى- فتحية الديب

تقلد اللواء رضا طبلية منصب مدير أمن القليوبية، ويعد من أكثر القيادات الأمنية التى حاولت جماعة الاخوان استهدافها بسبب النجاحات الأمنية التى حققها فى كافة المديريات التى عمل بها، كما نجح فى التصدى للبلطجية وحائزى الأسلحة.

اللواء رضا السيد أحمد طبلية من مواليد محافظة البحيرة، تخرج من كلية الشرطة سنة 1982، بدأ حياته العملية ضابطا بمديرية أمن القاهرة لمدة 5 سنوات، ثم انتقل للعمل بمديرية أمن الغربية، وعمل رئيسًا لمباحث كفر الزيات لمدة 8 سنوات، ثم انتقل للعمل بمباحث سوهاج، ثم مفتشًا لمباحث الغربية، ثم رئيسًا لفرع البحث الجنائى بالمحلة، وكانت رتبته مقدم.

بعد ذلك تم تصعيده رئيسًا لمباحث مديرية أمن القليوبية، ثم رئيسًا لمباحث الغربية، ثم مديرًا لمباحث بنى سويف، ورئيسًا لفرع الأمن العام بالشرقية، ثم مساعدًا لمدير الأمن العام لمنطقة القناة، ثم حكمدارًا لمديرية أمن بنى سويف، وبعدها مديرًا لأمن بنى سويف، ثم مديرًا لأمن المنيا، وبعدها مديرًا لأمن الشرقية، لمدة عامين أعاد خلالها الأستقرار الأمنى للمحافظة، وسقط فى عهده أباطرة الإجرام هناك.