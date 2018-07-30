رسميا.. فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب مرحلتى التنسيق الأولى والثانية الخميس

وائل ربيعى – سيد الخلفاوى - تصوير أحمد معروف

أعلن الدكتور خالد عبد الغفّار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الاثنين، بدء فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة المرحلتين الاولى والثانية، والذين تم ترشيحهم في كليات ومعاهد بعيدة عن مناطقهم الجغرافية سواء للتحويل للمناظرة أو غير المناظرة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2 من أغسطس وحتى يوم الاثنين القادم المقبل الموافق 6 من أغسطس، وفى حدود 10% المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد "عبد الغفار" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر الوزارة، لإعلان نتيجة المرحلة الثانية، على أن التحويل إلكترونى نافيا أى محاولات للتحويل الورقى، أما التحويل المناظر لابد أن يكون حاصلا على الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر يجب أن يكون مستوفيا الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى.

وشدد وزير التعليم العالى، على أن التحويلات عن طريق مكتب التنسيق فقط ولا يوجد أى تحويلات ورقية، ويكون التحويل لمرة واحدة فقط، فضلا عن ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبارات القدرات، مشيرا إلى أن المفاضلة بين الطلاب تكون على أساس المجموع ودرجات الطالب فى شهادة الثانوية العامة.