رئيس وزراء إيطاليا: سننظم مؤتمرا بشأن ليبيا

رويترز

قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبى كونتى اليوم الإثنين إنه سينظم مؤتمرا لبحث سبل تحقيق الاستقرار فى ليبيا التى تعد نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من شمال أفريقيا.

وقال كونتى للصحفيين فى البيت الأبيض عقب اجتماع مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "بالاتفاق مع الرئيس ترامب،أعتزم تنظيم مؤتمر بشأن ليبيا.. نود التعامل (مع) كل القضايا المتعلقة بالشعب الليبى ومناقشتها ويشمل ذلك كل الأطراف المعنية والفرقاء فى منطقة البحر المتوسط بأسرها".