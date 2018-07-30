رئيس مدينة الزينية بالأقصر يبحث إنهاء مشروعات الصرف الصحى

الأقصر – أحمد مرعى

عقد عبدالمحسن ربيع رئيس مركز ومدينة الزينية، اجتماعاً بحضور مسئول الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومسئول شركة المحركات المشرف على عمليات توصيل شبكات الصرف الصحى لمركز ومدينة الزينية، وناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من أعمال مد شبكات الصرف الصحى بمدينة الزينية والقرى التابعة لها، وكذلك استعرض المهندس المسئول إنه تم تنفيذ حوالى 57% من أعمال مد الشبكات الخاصة بالصرف الصحى بمدينة الزينية.

وأوضح أنه جارى استئناف الأعمال المدنية بمحطتى الصعايدة والزينية قبلى الفرعيتين، واستكمال شبكات الزينية بحرى، كما تم عمل بروتوكول لتنفيذ 4 محطات لخدمة قرى المدامود والعشى، ومحطة المعالجة (مصنع المحركات) وجارى العمل باسوار محطات الرفع وشبكات المدامود قبلى بنسبة 42%.

كما تناول الاجتماع دراسة الجداول الزمنية المقررة للبدء فى تنفيذ محطة الصرف الثلاثية التى تم إختيار موقعها، وسيبدأ العمل لتنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المقررة لمشروعات الصرف الصحى بمدينة الزينية، ومن جانبه شدد رئيس مركز ومدينة الزينية على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء كل منطقة.

وجاء ذلك فى ضوء توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر للمتابعة الدورية لكافة أعمال الترفيق الخاصة بالكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى التى تتم، والالتزام بالجداول الزمنية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.