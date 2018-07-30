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الإثنين، 30 يوليه 2018 06:14 م
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رئيس جامعة المنوفية يسلم شهادات إتمام التدريب للطلاب العرب

الإثنين، 30 يوليه 2018 05:09 م
رئيس جامعة المنوفية يسلم شهادات إتمام التدريب للطلاب العرب رئيس جامعة المنوفية يسلم شهادات إتمام التدريب للطلاب العرب
المنوفية - محمود شاكر
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قام الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب بتسليم شهادات إتمام  التدريب لطلاب الجامعات العربية الذين تم تدريبهم بكليات التربية والعلوم والحاسبات والمعلومات وفق برنامج تبادل تدريب الطلاب العرب خلال صيف 2018.
 
وصرح رئيس الجامعة أنه تم استقبال 8 طلاب من جامعات القدس المفتوحة بفلسطين والأنبار بالعراق والزيتونة بالأردن والجامعة العربية الأمريكية بفلسطين وقامت الجامعة بتدريبهم واعداد برنامج ترفيهى لهم شمل أربع رحلات زاروا خلالها أهم معالم مدينتى القاهرة والأسكندرية.
 
وأكد الدكتور عادل مبارك أن برنامج تدريب الطلاب على قدر كبير من الأهمية فى تبادل ونقل الخبرات، مشيرا الى أن جامعة المنوفية أوفدت  8 طلاب من كليات الحاسبات والمعلومات والتجارة وهندسة شبين الكوم للتدريب بجامعتى نزوى بسلطنة عمان والزيتونة بالمملكة الأردنية الهاشمية بهدف تعظيم الإستفادة من جميع الخبرات التى تصب بشكل مباشر فى مصلحة الجامعة.
 
 
 
 
 

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