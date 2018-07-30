رئيس جامعة الزقازيق يكرم الطلاب المشاركين ببرنامج التدريب من 6 دول عربية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

كرم الدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الإثنين، الطلاب العرب المشاركين فى برنامج تبادل الطلاب بين الجامعات العربية، الذين استضافتهم الجامعة فى برنامج التدريب للعام الجامعي 2017/2018، فى مختلف كليات الجامعة، حيث أهداهم شهادات تقدير اجتيازهم فترة التدريب بنجاح، وذلك بحضور الدكتور عبد المنعم أبو شرخ القائم بأعمال عميد كلية الطب البشرى، الدكتورة جيهان الأستاذ بكلية الزراعة، والدكتور أحمد جدارة منسق برنامج التدريب.

وخلال حفل التكريم، أعرب عبد البارى عن سعادته، متمنيًا أن يكونوا خير سفراء لمصر وجامعة الزقازيق فى بلادهم، فمصر دائما وأبدا ستظل أرض العلم والأمن والأمان على مر الزمان، فاتحة أحضانها لكل الأشقاء، مشيرا لحرص الجامعة على المشاركة بصفة سنوية فى برنامج التبادل الطلابى مع الجامعات العربية، وذلك لما يتيحه البرنامج التدريبى من فرص للتفاعل بين الطلاب وتبادل الخبرات، من خلال المشاركة فى الأنشطة الطلابية أيضا، بالإضافة إلى الخبرات التى يكتسبها الطلاب من خلال التدريب والمحاضرات النظرية بكليات جامعة الزقازيق بما يحقق أهداف البرنامج .

من جانبه، أشار الدكتور عبد الحكيم نور الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن جامعة الزقازيق كانت من أولى الجامعات المصرية، التى وفرت برنامج متميز للتدريب منذ سنوات عديدة، واستقبلت هذا العام طلاب ومشرفين من ست دول عربية من جامعات مؤتة والزيتونة فيلادلفيا بالأردن، وجامعة بوليتكنيك والجامعة العربية الأمريكية بفلسطين، و جامعة العين بالإمارات، وجامعة تكريت بالعراق، وجامعتى السعيد وتعز باليمن، وجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان.