video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 04:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة الزقازيق يكرم الطلاب المشاركين ببرنامج التدريب من 6 دول عربية

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:32 م
رئيس جامعة الزقازيق يكرم الطلاب المشاركين ببرنامج التدريب من 6 دول عربية الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم
إضافة تعليق
كرم الدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الإثنين، الطلاب العرب المشاركين فى برنامج تبادل الطلاب بين الجامعات العربية، الذين استضافتهم الجامعة فى برنامج التدريب للعام الجامعي 2017/2018، فى مختلف كليات الجامعة، حيث أهداهم شهادات تقدير اجتيازهم فترة التدريب بنجاح، وذلك بحضور الدكتور عبد المنعم أبو شرخ القائم بأعمال عميد كلية الطب البشرى، الدكتورة جيهان الأستاذ بكلية الزراعة، والدكتور أحمد جدارة منسق برنامج التدريب. 
      
وخلال حفل التكريم، أعرب عبد البارى عن سعادته، متمنيًا أن يكونوا خير سفراء لمصر وجامعة الزقازيق فى بلادهم، فمصر دائما وأبدا ستظل أرض العلم والأمن والأمان على مر الزمان، فاتحة أحضانها لكل الأشقاء، مشيرا لحرص الجامعة على المشاركة بصفة سنوية فى برنامج التبادل الطلابى مع الجامعات العربية، وذلك لما يتيحه البرنامج التدريبى من فرص للتفاعل بين الطلاب وتبادل الخبرات، من خلال المشاركة فى الأنشطة الطلابية أيضا، بالإضافة إلى الخبرات التى يكتسبها الطلاب من خلال التدريب والمحاضرات النظرية بكليات جامعة الزقازيق بما يحقق أهداف البرنامج . 
      
من جانبه، أشار الدكتور عبد الحكيم نور الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن جامعة الزقازيق كانت من أولى الجامعات المصرية، التى وفرت برنامج متميز للتدريب منذ سنوات عديدة، واستقبلت هذا العام طلاب ومشرفين من ست دول عربية من جامعات مؤتة والزيتونة فيلادلفيا بالأردن، وجامعة بوليتكنيك والجامعة العربية الأمريكية بفلسطين، و جامعة العين بالإمارات، وجامعة تكريت بالعراق، وجامعتى السعيد وتعز  باليمن، وجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان. 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة الزقازيق يفتتح أعمال اللقاء السنوي لقسم جراحة المخ والأعصاب

الشرقيه

اخبار الشرقيه

اخبار محافظه الشرقيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة