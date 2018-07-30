رئيس جامعة الأزهر يعزى أسرة الطالبة أسماء الرفاعى

كتب لؤى على

قدم الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، العزاء لأسرة الطالبة أسماء الرفاعى، وأعلن رئيس الجامعة خلال اتصال تليفونى بوالد الفقيد أن جامعة الأزهر تابعت مع الأجهزة الأمنية ضبط قاتل الطالبة، موجها الشكر لوزارة الداخلية لسرعة القبض على الجانى، مشيرًا إلى أن الجامعة تتابع نتائج التحقيقات حتى ينال المجرم عقابه.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، أن الطالبة أسماء رفاعى كانت حافظة للقرآن الكريم ومعروفة بتفوقها بين زميلاتها، مشيرًا إلى أنها حاصلة على الشهادة الثانوية الأزهرية بمجموع تخطى 92 %، لافتًا إلى أنها التحقت بكلية التمريض بجامعة الأزهر فى العام 2015، وكانت مقيدة بالفرقة الثالثة فى العام الجامعى 2018 ، مشيرًا أنها اجتازت امتحانات الفرقة الثالثة بتقدير جيد جدا ، وكانت منقولة للفرقة الرابعة بالكلية.

وأضاف رئيس الجامعة أن الطالبة أنهت امتحانات الكلية يوم 6 يونيو الماضى، لافتًا إلى أنه لا يوجد تدريب أو أنشطة صيفية لطالبات الكلية.