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الإثنين، 30 يوليه 2018 06:28 م
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رئاسة الوزراء البريطانية تنفى إجراء استفتاء جديد على البريكست

الإثنين، 30 يوليه 2018 06:01 م
رئاسة الوزراء البريطانية تنفى إجراء استفتاء جديد على البريكست تريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
أ ش أ
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نفت رئاسة الوزراء البريطانية ، اليوم الإثنين ، اجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبى "تحت أى ظرف من الظروف".

يأتى ذلك بعد أن كشف استطلاع رأى أجرته شبكة "سكاى نيوز" أن معظم البريطانيين يرغبون فى إجراء استفتاء جديد على خروج البلاد من التكتل الأوروبى.
وفى أعقاب نتائج الاستطلاع ، قال عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال اللورد ماندلسون ، لشبكة (سكاى نيوز) إن إجراء استفتاء على شروط اتفاق خروج بريطانيا النهائى هو السبيل الوحيد لرئيسة الوزراء.

لكن داوننج ستريت كررت معارضتها لأى تصويت عام آخر بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ، وعندما سئل عن تصريحات اللورد ماندلسون اليوم الاثنين قال متحدث باسم رئيسة الوزراء إنه لن يكون هناك "استفتاء ثان فى أى ظرف من الظروف".

وكشف استطلاع الشبكة عن أن 78% من البريطانيين يعتقدون أن الحكومة تقوم بعمل سيء فيما يتعلق بملف الخروج من الإتحاد الأوروبى.
وأشار الى أن 50% ممن شاركوا فى الإستطلاع يدعمون إجراء استفتاء يطلب من الناس الاختيار بين مغادرة الإتحاد الأوروبى باتفاق تقترحه الحكومةـ أو مغادرة التكتل دون اتفاق، أو عدم مغادرة الإتحاد الأوروبى ، وقال 40% إنهم ضد هذا الأمر ، بينما قال 10% إنهم لا يعلمون.


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