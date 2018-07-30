داعش يختطف 36 سيدة وطفلا خلال هجومه على السويداء

لندن(أ ش أ)

أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان (ومقره لندن)، أن تنظيم داعش الإرهابى اختطف 36 سيدة وطفلا خلال هجومه الأخير على مدينة (السويداء) جنوب سوريا .

وذكر المرصد - وفقا لقناة (الحرة) الإخبارية اليوم الاثنين، إن تنظيم داعش، اختطف مجموعة من السيدات والأطفال خلال هجومه على قرية الشبكى بشمال شرق السويداء الأربعاء الماضى.

من ناحية أخرى.. نفذت قوات الجيش السورى قصفا جويا وصاروخيا على المناطق المتبقية تحت سيطرة تنظيم داعش، فى حوض اليرموك بالقطع الغربى من ريف درعا .

وأشار المرصد إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع تصفية 7 من عناصر التنظيم أثناء محاولتهم الفرار عبر دراجات نارية .

وكان تنظيم داعش الإرهابى قد شن هجوما على مدينة السويداء جنوب سوريا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصا.