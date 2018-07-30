خطط تموين الأقصر لتسجيل المواليد من 1 أغسطس ومجموعات العمل لخدمة الأهالى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه سيتم البدء فى تلقى استمارات إضافة مواليد "استمارة أداء الخدمة"، اعتباراً من 1 أغسطس المقبل حتى 31 أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن عدد المواليد التى سيتم إضافتهم على النظام 3 مواليد على أن يكونوا مواليد من 1 يناير 2006 حتى 31 ديسمبر 2015.

وأضاف وكيل الوزارة – فى بيان صحفى، أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل أو أكثر بكل مكتب تموين، لتلقى استمارات إضافة المواليد من المواطنين الذين يرغبون فى اضافة مواليد إلى بطاقتهم سارية المفعول حتى تاريخه وليس بها أخطاء، ومرفق بها بحث اجتماعى وشهادة الدخل، وصورة الرقم القومى، وصورة شهادة الميلاد بشرط أن يكون من مواليد 1 يناير 2006 حتى 31 ديسمبر 2015.

وتابع الدكتور تامر صلاح، أنه سيتم استقبال أصحاب البطاقات التموينية الذكية الراغبين فى إضافة أولادهم طبقاً للآتى :-

1- الأسبوع الأول من 1 أغسطس حتى 10 أغسطس 2018 لحاملى البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين (0)

2- الأسبوع الثانى من 11 أغسطس حتى 17 أغسطس 2018 لحاملى البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين (1)

3- الأسبوع الثالث من 18 أغسطس حتى 24 أغسطس 2018 لحاملى البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين (2)

4- الأسبوع الرابع من 25 أغسطس حتى 31 أغسطس 2018 لحاملى البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين (3)

5- الأسبوع الخامس من 1 سبتمبر حتى 7 سبتمبر 2018 لحاملى البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين (4)

6- الأسبوع السادس من 8 سبتمبر حتى 14 سبتمبر 2018 لحاملى البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين (5)

7- الأسبوع السابع من 15 سبتمبر حتى 21 سبتمبر 2018 لحاملى البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين (6)

8- الأسبوع الثامن من 22 سبتمبر حتى 28 سبتمبر 2018 لحاملى البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين (7)

9- الأسبوع التاسع من 29 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2018 لحاملى البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين (8)

10 – الأسبوع العاشر من 6 سبتمبر حتى 12 أكتوبر 2018 لحاملى البطاقات التموينية التى ينتهى أرقامها من جهة اليمين (9)

وذلك على أن يتم خلال الأسبوعين الحادى عشر والثانى عشر من 12 أكتوبر حتى 31 أكتوبر 2018 تسجيل المتخلفين عن مواعيدهم ومراجعة ما تم تسجيله.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن الفئات المستهدفة لإضافة المواليد هم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً وطبقاً لدخل الأسرة وتحديداً هم المستحقين لمعاشات الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة، والقاصرين الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت بسبب وفاة الوالدين، والعمالة الموسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل والسائقين والمهنيون والحرفيون من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلون ومن فى حكمهم، والحاصلين على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعى ودخل شهرى بحد أقصى 2000 جنيه شهرياً، وأرباب معاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص ودخل شهرى بحد أقصى 2000 جنيه شهرياً، والعاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليه ودخل شهرى بحد أقصى 2500 جنيه شهريا.