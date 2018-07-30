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الإثنين، 30 يوليه 2018 01:22 م
خالد صلاح
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حملة مكبرة لتطهير المجارى المائية بمركز أبو قرقاص فى المنيا

الإثنين، 30 يوليه 2018 12:25 م
حملة مكبرة لتطهير المجارى المائية بمركز أبو قرقاص فى المنيا جانب من الحملة
فريق المحافظات
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تابع العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص بالمنيا ،أعمال الحملة التى نظمتها الوحدة المحلية لرفع نواتج تطهير المجارى المائية بطريق ترعة حافظ بالتعاون مع ادارة رى شرق المنيا ذلك لتوسعة الطريق و مراعاة المظهر الحضاري للمكان.
 
ناشد رئيس المركز خلال جولته المواطنين بضرورة الحفاظ على مياه الترع وعدم القاء مخلفات بها ،لافتاً أن المياه شريان الحياه ويجب على كل مواطن المحافظة علي الصحة العامة لهم.
 
من ناحية آخر، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة حالتين فى المهد لتعدى على أراضى ملك الأوقاف بمساحة قيراط و40 متر، وذلك خلال حملة للازالات نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم حماية الأراضي للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.
 
وأضاف رئيس المركز أن تلك الحملات التي يتم تنظيمها بصفة مستمرة على مستوى مراكز المنيا تهدف إلي رفع نسب تنفيذ الازالات لحالات التعديات الواقعة على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والري.
 
 

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