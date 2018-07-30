حملة مكبرة لتطهير المجارى المائية بمركز أبو قرقاص فى المنيا

فريق المحافظات

تابع العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص بالمنيا ،أعمال الحملة التى نظمتها الوحدة المحلية لرفع نواتج تطهير المجارى المائية بطريق ترعة حافظ بالتعاون مع ادارة رى شرق المنيا ذلك لتوسعة الطريق و مراعاة المظهر الحضاري للمكان.

ناشد رئيس المركز خلال جولته المواطنين بضرورة الحفاظ على مياه الترع وعدم القاء مخلفات بها ،لافتاً أن المياه شريان الحياه ويجب على كل مواطن المحافظة علي الصحة العامة لهم.

من ناحية آخر، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة حالتين فى المهد لتعدى على أراضى ملك الأوقاف بمساحة قيراط و40 متر، وذلك خلال حملة للازالات نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم حماية الأراضي للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.