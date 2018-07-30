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الإثنين، 30 يوليه 2018 01:21 م
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حظر تشغيل مكامير الفحم والفواخير 3 أشهر بالجيزة تبدأ من سبتمبر المقبل

الإثنين، 30 يوليه 2018 12:19 م
حظر تشغيل مكامير الفحم والفواخير 3 أشهر بالجيزة تبدأ من سبتمبر المقبل اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أصدراللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، قراراً بحظر تشغيل مكامير الفحم والفواخير نهائيًا بنطاق المحافظة لمدة 3 أشهر تبدأ من سبتمبر المقبل حتى نهاية نوفمبر وغلق المسابك التى تعمل بأفران الفحم أو السولار أو المازوت من الخامسة مساء حتى السابعة صباحًا عدا التي تعمل بالغاز الطبيعى أو  الكهرباء
 
قرار المحافظ جاء فى إطار الإجراءات التى تنفذها المحافظة بالتنسيق مع وزارة البيئة لحماية البيئة من التلوث.
 
وكلف المحافظ مكاتب شئون البيئة بالأحياء والمراكز والمدن بالمرور اليومى والتفتيش المفاجئ على المنشآت الصناعية الملوثة للبيئة مثل مصانع الطوب الطفلي والحرارى والرملى واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتشكيل لجان مسائية للمرور على الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو وعزب جامعى القمامة بالمعتمدية وأرض اللواء والبراجيل لمكافحة أى حالات للحرق المكشوف.
 
وشدد المحافظ على الهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع جميع المخلفات القابلة للاشتعال من مواقع التراكمات مع قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بحملات يومية لضبط السيارات المخالفة لقانون البيئة وشرطة البيئة والمسطحات المائية بإعداد أكمنة ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات.
 
وشكل المحافظ غرفة عمليات بديوان عام المحافظة تكون على اتصال دائم بالوحدات المحلية لتلقى بلاغات المواطنين بوجود حرائق مكشوفة واتخاذ اللازم حيالها.
 

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