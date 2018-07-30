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الإثنين، 30 يوليه 2018 07:17 م
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حركة تنقلات الداخلية: رشاد للأمانة العامة والخولى للحماية المدنية

الإثنين، 30 يوليه 2018 07:10 م
حركة تنقلات الداخلية: رشاد للأمانة العامة والخولى للحماية المدنية اللواء عادل رشاد الأمانة العامة
كتب محمود عبد الراضى ـ دينا الحسينى
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أفادت مصادر أن حركة تنقلات الداخلية شملت اللواء أحمد القاضى ميناء الإسكندرية، واللواء عزت عبد القادر مدير أمن البحيرة، واللواء نادر كمال غرب الدلتا، واللواء عبد الله خليفة الشرقية.

 

كما شملت اللواء عادل رشاد الأمانة العامة، واللواء ماهر الدالى مدير أمن المطار، واللواء هشام عبده مدير إدارة التخطيط، واللواء أسامة محفوظ الأحوال المدنية، واللواء رفيق الخولى الحماية المدنية، واللواء محمد النجار مصلحة الجوازات، واللواء مالك ماجد لقطاع التفتيش، واللواء دكتور أيمن الشريف مدير كلية الشرطة.


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