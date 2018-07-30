حبس 4 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

قررت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى لنيابات المنوفية، وبرئاسة المستشار أحمد سمير مدير النيابة، حبس 4 عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات بعدما تم ضبطهم أثناء تنقيبهم عن الآثار بقرية هيت بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف يفيد تلقيه بلاغا من أهالى هيت – دائرة المركز بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد المنازل بذات الناحية.

وبالانتقال والفحص تبين قيام "ث .م .م" 43 عاما مزارع بالحفر داخل منزله عبارة عن حفرة بعمق 10 متر × 1.50 متر تقرييا وبرفقته كل من "م .ر .س .ا" 25 عاما عامل، "و .م .ع ." 34 عاما عامل، "ط .س .م" 27 عاما عامل، "ا .ر ." 25 عاما عامل دهان وبحوزتهم بعض أدوات الحفر وبمواجهة المذكورين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8564 جنح مركز منوف لسنة 2018 وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.