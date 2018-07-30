حالة الطقس اليوم الإثنين 30/7/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الإثنين، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد تكون متكاثرة على مدينتى حلايب وشلاتين يصاحبها سقوط الأمطار هناك والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا: ترتفع درجات الحرارة قليلاً مع بقائها اقل من معدلها نسبةً لهذا الوقت من العام بقليل، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق، لا سيّما الجبلية، مع ظهور السحب المنخفضة. وتكون حارة نسبيًا في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً:تسود أجواء لطيفة ورطبة في عموم المناطق، تميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة مع ظهور السحب المنخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط في الجبال.

الطقس فى فلسطين

ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف للغاية ويبقى الجو صيفيًا عاديًا في مختلف المناطقوتغطي السماء كميات من السحب على إرتفاعات مختلفة، وتميل الأجواء لتكون حارة نسبياً الى حارة وقت الظهيرة ويسود جو منعش مساء ومنعش جدًا ليلاً وفجراً.