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جهاز 6 أكتوبر: قطع المياه عن التوسعات الشرقية 18 ساعة لأعمال الصيانة غدا

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:05 ص
جهاز 6 أكتوبر: قطع المياه عن التوسعات الشرقية 18 ساعة لأعمال الصيانة غدا انقطاع مياه - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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أعلن المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم قطع المياه عن منطقة التوسعات الشرقية (الخمائل – بالم هيلز (٥، ٦، ٧) – يوتوبيا – المدينة التعليمية – أكتوبر برنسيس – مول مصر)، ابتداءً من الساعة 12 صباح غد الثلاثاء 31/7/2018، وحتى الساعة 6 مساء، ولمدة 18 ساعة، لأعمال الصيانة.

وأوضح المهندس عصام بدوى، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمطاعم والمستشفيات، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقى شكاوى مياه الشرب والصرف الصحى، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.

 

 

 

 


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جهاز 6 أكتوبر

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