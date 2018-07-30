جهاز الإحصاء: 82% من إيرادات الدولة "ضرائب" تبلغ 354.2 مليار جنيه

كتبت- هبة حسام

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تحقيق الدولة لإيرادات ضريبية بقيمة 354.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو _ فبراير 2017/ 2018 بنسبة 82.2% من إجمالى الإيرادات المحققة خلال تلك الفترة.

وبحسب البيانات ارتفعت قيمة الإيرادات الضريبية المحصلة خلال الفترة المشار إليها من العام المالى المنتهى 2017/2018، مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالى السابق له 2016/ 2017، حيث بلغت فى الفترة من يوليو - فبراير للعام المالى المنتهى 354.2 مليار جنيه، مقابل 226.3 مليار جنيه للفترة المماثلة من العام المالى السابق له.

كما أشارت البيانات الإحصائية والواردة ضمن النشرة المعلوماتية لشهر يوليو الجارى، إلى تنوع الإيرادات الضريبية المحصلة بين ضرائب على السلع والخدمات وهى الأعلى قيمة ب 181.3 مليار جنيه من إجمالى الإيرادات الضريبية المحصلة خلال الفترة من يوليو - فبراير 2017/ 2018، وبين ضرائب على الدخول والأرباح، والتى بلغت قيمتها 105.8 مليار جنيه.

هذا بالإضافة إلى الضرائب على الممتلكات والتى بلغت حصيلتها خلال الفترة المشار إليها من العام المالى المنتهى 32.4 مليار جنيه، والضرائب على التجارة الدولية، وبلغت قيمتها 22.1 مليار جنيه، علاوة على ضرائب أخرى بقيمة 12.6 مليار جنيه.





يوضح الرسم البيانى التالى هيكل إيرادات الدولة خلال الفترة من يوليو - فبراير 2017/ 2018 مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالى 2016/ 2017، علاوة على مصادر الإيرادات الضريبية.



