جامعة طنطا تحافظ على ترتبيها محلياً وتتقدم عالمياً فى تصنيف "ويبومتركس" ‎

الغربية أحمد زيادة

أعلن الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، عن نشر الموقع الإلكترونى الجديد للجامعة فى نسخته النهائية بحلول شهر سبتمبر لعام 2018

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جاء ذلك عقب إعلان نتائج تصنيف "ويبومتريكس " webometrics الدولى للجامعات نسخة يوليو 2018، والذى تقدمت فيه جامعة طنطا عالمياً، حيث احتلت الجامعة الترتيب رقم 2131 عالمياً واحتفظت الجامعة بالمركز التاسع على المستوى المحلى ، والمركز ال 36 إفريقياً، وتقدمت جامعة طنطا عربياً للمركز ال29.

وأضاف "سبع" أن دعم مشروع البوابة الالكترونية لتطوير موقع الجامعة والكليات ضرورة حتمية بما يتناسب مع المعايير العالمية.

جدير بالذكر، أنه تم وضع خطة عمل زمنية وآلية تنفيذ تمكن من سرعة انتهاء تطوير الموقع فى وقت قياسى، وتم عرض الموقع التجريبى الذى تم الانتهاء اليه والخطة الزمنية للمشروع لتطوير الكليات فى مجلس الجامعة المنعقد بتاريخ السابع والعشرين من الشهر الماضي.

جدير بالذكر، أن تصنيف"ويبومتريكس" يرتب أفضل الجامعات على مستوى العالم على أساس النشاطات التى تقوم بها أى جامعة ، ويظهر ذلك فى موقعها الإلكترونى ويستند الى أربعة معايير تشكل جميعها تقدّماً للجامعة التى تحصل على أفضل ترتيب، ومن هذه المعايير: معيار الأبحاث ويشمل عدد الأبحاث والدراسات والتقارير المنشورة إلكترونياً تحت نطاق موقع الجامعة، هذا بالإضافة الى معيار حجم صفحات الموقع التابع للجامعة ، إضافةً إلى مدى استخدام إسم الجامعة فى الروابط الخارجية ومحركات البحث، وكذلك معيار الملفات الغنية والتى يتم فيها إحتساب عدد الملفات الإلكترونية بأنواعها المختلفة والتى تنتمى لموقع الجامعة على محركات البحث.